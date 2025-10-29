Ação conjunta da PM, Segurança e Ordem Pública contra motos barulhentasDivulgação/Reprodução Rede Social

Paraty - Uma ação conjunta da Polícia Militar, Secretaria de Segurança e Ordem Pública e da Guarda Municipal, proíbe o uso  de motos barulhentas em diferentes pontos da cidade de Paraty, na costa verde. O objetivo é garantir o sossego da população e visitantes.
Durante a ação seis motos foram tiradas de circulação por irregularidades como: escapamento modificado, condutor sem habilitação e veículos sem licenciamento.
As motos foram apreendidas e levadas para o pátio da Guarda Municipal, onde serão tomadas as medidas necessárias. A operação continua na cidade.
