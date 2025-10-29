Ação conjunta da PM, Segurança e Ordem Pública contra motos barulhentasDivulgação/Reprodução Rede Social
PM faz operação contra motos barulhentas em Paraty
Com apoio do município visando o sossego da população
Cine + oferece cursos de formação audiovisual em Paraty
Patrocinado pela Enel Rio o programa do Estado já ofertou mais de mil vagas em capacitações nas salas de cinema e unidades escolares dos municípios contemplados
Novo espaço cultural será inaugurado pelo Estado em Paraty
No dia 31 deste mês, na Biblioteca Comunitária Ciranda, localizada na Avenida dos Bulhões, 135, em Tarituba
Marinha do Brasil realiza operação marítima em Paraty
Neste final de semana. Ainda não tem balanço preliminar da ação
Polícia prende homem com 59 quilos de pepino-do-mar em Paraty
Ele foi solto depois de pagar fiança. O suspeito comprava a espécie na cidade histórica e comercializava em Ubatuba
