Ação conjunta da PM, Segurança e Ordem Pública contra motos barulhentas - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 29/10/2025 20:53

Paraty - Uma ação conjunta da Polícia Militar, Secretaria de Segurança e Ordem Pública e da Guarda Municipal, proíbe o uso de motos barulhentas em diferentes pontos da cidade de Paraty, na costa verde. O objetivo é garantir o sossego da população e visitantes.

Durante a ação seis motos foram tiradas de circulação por irregularidades como: escapamento modificado, condutor sem habilitação e veículos sem licenciamento.

As motos foram apreendidas e levadas para o pátio da Guarda Municipal, onde serão tomadas as medidas necessárias. A operação continua na cidade.