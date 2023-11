Concurso já é uma tradição em Paty - Divulgação

Publicado 28/11/2023 13:16

A Prefeitura de Paty do Alferes lançou edital do Natal Luz 2023. Sob a gestão da Secretaria de Turismo, o concurso, de cunho artístico e cultural, tem o objetivo de celebrar o espírito natalino através da decoração, impulsionando o turismo, a cultura e a economia local.



A edição deste ano do Natal Luz é exclusiva para estabelecimentos comerciais, empresariais e industriais. Os participantes terão a chance não apenas de compartilhar a beleza festiva de suas decorações, mas também de competir por prêmios em dinheiro. Os cinco primeiros colocados serão premiados. O grande vencedor vai receber R$ R$1.910,87.



A secretária de Turismo, Juliana Massi, destaca a importância do concurso para a comunidade de Paty do Alferes: "O Natal Luz não é apenas um concurso de decoração, mas uma maneira de unir a comunidade em torno da celebração da época mais mágica do ano. Além disso, impulsiona nossa economia local, destacando nossos estabelecimentos e promovendo o espírito festivo entre moradores e visitantes".