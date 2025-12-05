Evento reuniu atletas de diversas categorias, fãs e entusiastas em dois dias de celebração do esporte - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 14:02

Paty do Alferes - A grande final da Copa Dois Estados de Motocross 2025 agitou Paty do Alferes nos últimos dias 29 e 30, reunindo pilotos, equipes e amantes da velocidade em um fim de semana marcado por adrenalina, competição acirrada e celebração do esporte radical. O evento aconteceu no Horto de Avelar, cuja pista demanda técnica e precisão dos pilotos. O campeonato foi disputado por atletas de diversas categorias, desde MX Júnior até MX Pro, passando por MX1, Nacional A, 50cc, 60cc, entre outras, oferecendo R$ 25 mil em premiação e troféus aos cinco primeiros atletas de cada categoria.

Prescinde dizer que a final proporcionou manobras eletrizantes, ultrapassagens emocionantes e saltos que mantiveram os olhares do público vidrados em cada movimento. Para o prefeito Julinho Juju, o momento era de celebração. “O motocross faz parte da minha vida e da história de Paty, que já recebeu competições inesquecíveis. Foi uma honra sediar a final da Copa Dois Estados, mostrando a força do esporte na nossa cidade”, declarou.

O secretário de Turismo de Paty, Pedro Manso, destacou o impacto positivo da competição para o município. “Eventos assim fomentam o turismo esportivo e movimentam a nossa economia, fortalecendo setores como o de hotelaria e alimentação. Estamos muito contentes pela escolha de Paty para a grande final, e com

o retorno da população, que abraçou a modalidade”, afirmou.

Julinho Juju reforça título de “prefeito mais radical do Brasil”

Além das emoções proporcionadas pelas provas, o torneio ofereceu outro momento marcante: a participação do prefeito Julinho Juju, que relembrou a época de piloto e se aventurou na pista. “Confesso que estou meio ‘enferrujado’, mas foi especial demais relembrar os velhos tempos, reencontrar amigos e sentir de novo aquela adrenalina que só quem já viveu sabe como é”, disse, após a performance. Poucos meses atrás, vale lembrar, o prefeito se aventurou na arena de rodeio do Paty Agro Show, impressionando o público com a coragem e ousadia.

O clima de festa, aliado ao espírito esportivo e à vibração da torcida, marcou esta edição da Copa Dois Estados de Motocross como uma retomada do esporte em Paty do Alferes, reforçando o potencial da cidade como anfitriã de grandes eventos esportivos e um ambiente propício para o crescimento de modalidades radicais.