Objetivo é garantir que todo o sistema esteja em perfeito funcionamento no momento em que for necessário o acionamento - Divulgação

Publicado 04/07/2023 11:49

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, vai realizar mensalmente o teste do sistema de bloqueio de vias por cancelas automáticas do corredor Pontes Fones - Obelisco. Os testes vão seguir as mesmas diretrizes já adotadas pelo teste do sistema de alerta sonoro: todo dia 10, sendo este às 10h30. O objetivo é garantir que todo o sistema esteja em perfeito funcionamento no momento em que for necessário o acionamento.

“Esse é o momento de verificarmos nossos equipamentos e nos prepararmos para o período de chuvas. O sistema de cancelas integra o Protocolo de Inundação e impede que a população se coloque em risco. Nossas equipes seguem no trabalho constante de manutenção das ferramentas que contribuem para a preparação ao enfrentamento das chuvas de verão”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

A proposta é testar os equipamentos para que, em caso de inundação, as cancelas estejam em funcionamento e impeçam o trânsito de veículos em áreas de risco. Além das cancelas, também serão testados os demais equipamentos do sistema: as sirenes e os painéis luminosos. Estes visam a orientação e alerta antecipado. A instrução, durante o momento de chuvas fortes, é que os pedestres aguardem na ilha de segurança mais próxima e os veículos desviem suas rotas

Durante o teste das cancelas automáticas, a primeira ação realizada é a emissão de um aviso sonoro e luminoso que dura cerca de 5 minutos. Essa medida tem como objetivo informar e orientar os motoristas e pedestres que estão transitando pelo local. O operador do sistema vai realizar o acionamento, resultando no bloqueio da via por apenas 1 minuto. Após a conclusão dos testes, a cancela será levantada e o fluxo de veículos poderá retornar à normalidade.

“O teste é realizado mensalmente, sempre no dia 10 pela manhã, para avaliar a capacidade do sistema que foi instalado no último verão. É importante que todos os moradores fiquem atentos, participem e colaborem com esse novo simulado realizado pela Defesa Civil”, disse o secretário de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Gil Kempers.

A equipe de monitoramento da Defesa Civil acompanha 24 horas as condições hidrometeorológicas que pautam as ações operacionais e de gestão de risco. O teste entrará em vigor na próxima segunda-feira (10), e a equipe ressalta que os motoristas devem se atentar a sinalização do sistema durante o fechamento da via: “Este é o momento que fundamenta as ações de manutenção preventiva e corretiva, por isso, é importante que os motoristas estejam atentos às sinalizações e se habituem com o sistema. Contamos com a cooperação da população para que, atuando em conjunto, possamos ter a eficiência do protocolo”, destacou a diretora técnica da Defesa Civil, Eduarda Conde.