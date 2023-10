Com esse novo chamamento já são mais de 1.300 profissionais da Educação convocados pela prefeitura - Divulgação

Com esse novo chamamento já são mais de 1.300 profissionais da Educação convocados pela prefeituraDivulgação

Publicado 10/10/2023 18:01

Petrópolis - Mais 519 aprovados no concurso público da Educação (primeira e segunda regiões) serão convocados pela Prefeitura de Petrópolis nos próximos dias. Desde dezembro de 2022 até agora, mais de 800 professores, professoras e educadores já foram convocados para atuarem nas salas de aula da rede municipal de ensino.

"Com esse novo chamamento já são mais de 1.300 profissionais da Educação convocados. É um compromisso assumido com os servidores e que conseguimos cumprir com muita responsabilidade e trabalho. Investir na educação também é investir na valorização do servidor", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Após a autorização da convocação pelo prefeito, a Secretaria de Administração inicia o chamamento dos aprovados para a realização dos trâmites necessários para a nomeação.

"Com a nova convocação conseguimos substituir todos os RPAs lotados na Educação. Em breve todos os 519 aprovados estarão atuando nas salas de aula", comentou o secretário de Administração, Ramon Mello.

A nova convocação faz parte das ações realizadas pela prefeitura para transformar a educação pública da cidade. "Estamos no caminho certo, com vários avanços e conquistas para a educação municipal de Petrópolis. Temos metas e objetivos que estamos alcançando com muito trabalho e dedicação", ressaltou a secretária de Educação, Adriana de Paula.