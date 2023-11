Trabalho técnico foi realizado para manter as condições originais do monumento que faz parte da identidade de Petrópolis desde 1899 - Divulgação

Trabalho técnico foi realizado para manter as condições originais do monumento que faz parte da identidade de Petrópolis desde 1899Divulgação

Publicado 06/11/2023 12:49

Petrópolis - O Monumento da Águia, em frente à Câmara Municipal de Petrópolis foi totalmente reformado e restaurado, e agora foi devolvido à cidade. A obra contemplou a escultura e as instalações elétricas e hidráulicas da águia.

O trabalho técnico, cuidadoso, para manter as condições originais do monumento que faz parte da identidade de Petrópolis desde 1899.

"Melhor coisa que tem é a gente cuidar do nosso povo, da nossa gente e também da nossa cidade. Um ano e dez meses de muito trabalho. E, com isso, a gente devolve para a cidade o Palácio de Cristal, a Casa do Colono, a Casa de Santos Dumont e também, agora, esse monumento que é tão importante para a história da nossa Petrópolis. Este monumento está aqui há 124 anos", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A restauração da águia é a 98ª obra de grande e médio porte que a prefeitura já concluiu desde 2022. São ao todo 174 obras de grande e médio porte que a Prefeitura vem realizando desde o ano passado: 98 concluídas, 49 em andamento e 27 em fase de licitação.

No evento de inauguração do restauro, o prefeito religou, depois de muitos anos, o chafariz e a iluminação do monumento.

Participaram do evento: os vereadores Ronaldo Ramos (que era o secretário de Obras durante o restauro) e Marcelo Lessa; secretários de governo; e as restauradoras que trabalharam na obra, Luciana Helena Lopes e Poliana Oliveira Reis.

A restauração

Essa foi a primeira restauração no monumento desde que foi construído, em 1899.

A restauração foi feita por uma empresa especializada contratada pela Prefeitura. Todo o projeto foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (Iphan).

As intervenções realizadas foram a limpeza e tratamento dos danos causados ao longo dos anos; impermeabilização, garantindo isolamento das ações do tempo e do clima; restauro da cobra, com recomposição da volumetria e da função original de chafariz; restauro da águia; recuperação da parte hidráulica e elétrica; uma nova iluminação; entre outras.