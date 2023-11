Com essa aquisição, agora são quase cem ônibus novos e seminovos que chegaram no sistema em 23 meses - Divulgação

Publicado 15/11/2023 14:33

Petrópolis - Dezessete ônibus zero quilômetros chegaram para reforçar o atendimento do transporte público na região dos distritos. Os veículos adquiridos pela empresa Turp foram apresentados na manhã desta terça-feira (14). A previsão é que entrem em circulação até o início de dezembro.



Com essa aquisição, agora são quase cem ônibus novos e seminovos que chegaram no sistema em 23 meses. A renovação da frota faz parte do compromisso firmado pelas empresas de ônibus.



“Desde que assumimos, em dezembro de 2021, estamos cobrando melhorias no sistema. Sabemos que o transporte ainda tem muito que melhorar e vamos continuar cobrando para que possamos avançar ainda mais, com responsabilidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, ao lado dos vereadores Ronaldo Ramos e Gil Magno, que também acompanharam a entrega dos ônibus.



Os veículos são modernos, com tecnologia de ponta, sustentável e com sistema de redução de poluentes (motores respeitando a norma Euro VI) garantindo o compromisso com o meio ambiente. Todos contam com circuito interno de segurança com câmeras que vão auxiliar o motorista no controle do acesso ao veículo. Todos os veículos contam com acessibilidade, iluminação de led, campainhas com sistema Wireless e o modelo executivo conta com ar condicionado.



“Essa renovação da frota legitima o processo de transformação do transporte público em toda a cidade. São 17 ônibus que vão favorecer os distritos”, disse o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Thiago Damaceno.



“Com os novos coletivos, chegamos a uma renovação de 73,5% da frota nos últimos cinco anos, totalizando 72 veículos novos, o que representa o valor de R$ 31 milhões nesse período”, disse o diretor da empresa Turp, Jean Moraes.



As linhas atendidas serão: 600 – Terminal Corrêas, 602 – Vale das Videiras, 603 – Águas Lindas, 606 – Alcides Carneiro, 609 – Castelo São Manoel, 610 – Araras, 700 – Terminal Itaipava, 705 – Cuiabá, 711 – Posse e 070 – Posse/Gaby.