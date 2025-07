Recursos foram obtidos em Brasília - Foto: Divulgação/PMP

Recursos foram obtidos em BrasíliaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 23/07/2025 18:01

Petrópolis - O prefeito Hingo Hammes conseguiu o empenho de R$ 37 milhões do Governo Federal para a construção de 248 unidades habitacionais na cidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (22), em Brasília, durante agenda com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff e o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

“Os recursos serão destinados à construção de moradias para famílias que perderam suas casas em decorrência das fortes chuvas e deslizamentos que atingiram Petrópolis nos últimos anos. Muitas dessas pessoas ainda vivem com o auxílio do aluguel social e terão a oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade e segurança”, destacou o prefeito Hingo Hammes. “Estamos trabalhando para transformar a vida dessas pessoas e avançar com soluções definitivas para quem mais precisa”, acrescentou o prefeito.

“A resiliência de Petrópolis, da sociedade, da política pública, dos governantes tem sido cada vez mais fortalecida”, ressaltou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, lembrando da parceria do Governo Federal com a Prefeitura de Petrópolis. O ministro também anunciou o empenho de R$3 milhões para obras no cemitério do Centro.

Durante a reunião, também foram debatidas estratégias para fortalecer ainda mais o sistema de proteção e prevenção da cidade. Petrópolis já conta com o Defesa Civil Alerta, um sistema reconhecido por atuar na redução de riscos; além dos planos de contingência, rotas de fuga e campanhas educativas junto à população.

“Nosso objetivo é avançar na construção de uma nova cultura de prevenção. Precisamos lidar melhor com os riscos, criar soluções duradouras e garantir mais segurança para toda a população”, disse o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes.

O empenho de recursos foi viabilizado com apoio técnico da Secretaria Nacional de Proteção, da Defesa Civil de Petrópolis e servidores da Prefeitura, que atuaram para agilizar a aprovação dos projetos.

“Agradeço ao ministro Waldez Góes, ao secretário Wolnei Wolff e à nossa equipe que trabalhou intensamente para que esse processo fosse acelerado. Agora é seguir firme para tirar esse projeto do papel e entregar essas moradias o quanto antes”, concluiu Hingo Hammes, lembrando que esse é um investimento que marca um passo importante na reconstrução de Petrópolis, reafirmando o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à proteção social, à prevenção de riscos e ao direito à moradia digna.