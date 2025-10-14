Veículos apreendidos no Morin serão leiloadosFoto: Divulgação/PMP
Leilão de veículos apreendidos no pátio da CPTrans será realizado nesta quarta-feira
Visitação de veículos está aberta até as 16h desta terça
Prefeitura leva unidade móvel de mamografia e ultrassom à UPA Centro
Mutirão faz parte do Outubro Rosa e visa agilizar o atendimento das mulheres na prevenção do câncer de mama
Petrópolis avança na prevenção de desastres com a instalação do radar meteorológico Banda X
Equipamento de alta tecnologia vai aprimorar o monitoramento de chuvas e a emissão de alertas para a população
Cobea resgata dois animais agressivos que ameaçavam moradores
Animais foram levados para atendimento veterinário
Cras Volante promove mais de 300 atendimentos na Comunidade Santa Rosa
Moradores tiveram acesso a serviços de Assistência Social, Saúde e atividades da Comdep
Petrópolis terá mais uma etapa de vacinação antirrábica neste sábado
Ação terá 36 pontos de vacinação
