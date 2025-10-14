Veículos apreendidos no Morin serão leiloados - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 14/10/2025 13:51

Petrópolis - Acontece nesta quarta-feira (15), o leilão de veículos apreendidos no Pátio do Morin. O processo envolve automóveis retirados de circulação por irregularidades identificadas em ações de fiscalização de trânsito na cidade. Antes do pregão, os interessados têm a oportunidade de visitar os veículos nesta segunda (13/10) e terça-feira (14/10), no próprio pátio, localizado na Avenida General Marciano Magalhães, nº 742, no Morin.

A visitação acontece no horário de funcionamento do pátio, das 9h às 16h, e é preciso se cadastrar no site do leiloeiro e agendar o horário da visita. "Já realizamos a fase em que os proprietários puderam regularizar a situação dos veículos antes do leilão. Agora, damos prosseguimento à abertura da visitação, garantindo transparência e acesso a todos que desejam ver de perto os lotes disponíveis para arremate”, disse o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Luciano Moreira.

O leilão será realizado de forma híbrida – presencial e on-line. A etapa presencial acontecerá às 10h, no auditório do Hippershopping Petrópolis (Rua Teresa, nº 1.515 – Centro Administrativo da Prefeitura). Já o pregão on-line estará disponível no site leiloesnovaserrana.com.br. Em ambos os formatos, é necessário cadastro prévio, conforme previsto no edital.

O leiloeiro responsável pelo processo é Ruam Carlos Chaves Gotardo. Os veículos que serão leiloados já se encontram disponíveis para lances em lotes de veículos conservados e sucatas – identificadas e não identificadas – que não foram reclamados por seus proprietários dentro do prazo legal. Todo o processo segue as determinações do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Poderão participar dos leilões de veículos conservados pessoas físicas (inscritas e regulares no CPF) e pessoas jurídicas (inscritas e regulares no CNPJ). Nos leilões de sucatas inservíveis, somente pessoas jurídicas que atuem nos ramos de siderurgia, fundição e/ou reciclagem poderão oferecer lances.