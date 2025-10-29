Manutenção da rede será realizada - Foto: Divulgação

Manutenção da rede será realizadaFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2025 19:33

Petrópolis - A Águas do Imperador informou que o abastecimento de água será temporariamente interrompido no bairro Mosela, nesta quinta-feira (30), a partir das 8h, para uma manutenção na rede de abastecimento.

A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados às 12h30 e o abastecimento seja retomado gradativamente. A concessionária recomenda que os moradores façam o uso consciente da água durante este período.