'Jorge, O Santo Guerreiro' - Foto: Ezio Philot

'Jorge, O Santo Guerreiro' Foto: Ezio Philot

Publicado 13/11/2025 15:46

Petrópolis - A Satura Companhia de Teatro estará em cartaz com o espetáculo “Jorge, O Santo Guerreiro”, nesta sexta-feira (14), às 20h, no Teatro Afonso Arinos, no Centro de Cultura Raul de Leoni. Com um roteiro que transcorre entre fatos históricos e lendas populares, a apresentação faz mais uma linda homenagem ao guerreiro da Capadócia. Os ingressos estarão à venda duas horas antes da apresentação, na bilheteria do teatro, sendo R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada para estudantes, idosos, moradores de Petrópolis, classe artística e estudantes de teatro).

Em estilo mambembe a montagem conta com onze artistas em cena, sendo oito atores e três músicos, que juntos narram a trágica vida desse guerreiro, símbolo de fé e força para a população de diversos países, de diferentes culturas. Sem cunho religioso, o espetáculo que tem o texto, direção e músicas originais de Fred Justen, pretende contar essa história costurada com relatos bibliográficos e fábulas, no embalo de músicas tocadas ao vivo e muita poesia. “Jorge, O Santo Guerreiro” convida o público a se emocionar e viajar em um enredo com toda a caracterização que o tema merece.

Os atores se dividem entre personagens e artistas saltimbancos que vão narrando a vida e o martírio de Jorge, até ele se tornar um homem santo. No elenco: Rafael Nogueira, Marcos Retondar, Christiane Carvalho, Cristopher Raoni, Jéssica Leite, Beth Medeiros, Matheus Jeronymo e Elbes Laurentino. Com direção musical de Nino Ramos e arranjos de Pedro Ribeiro, os músicos Marcelo Almeida (violão), Léo Batuque (percussão) e Cleiton Batista (piano) ajudam a dar o tom de cada cena.

“O espetáculo não tem nenhuma pretensão religiosa. É para qualquer gente, de qualquer terra, em qualquer tempo e não importa a crença”, destaca dramaturgo, diretor da companhia e do espetáculo, Fred Justen, reforçando que “Jorge, O Santo Guerreiro” é uma “declaração de amor que arrebata o coração do público, com sua força e proteção de guerreiro invencível da fé”. A montagem conta com o figurino de Luciano Lima, cenografia de Tiago Vieira, preparação corporal de Consuelo Carriles, iluminação de Fábio Branco e visagismo de Kíssia Monken, além de grande produção.

A saga conta a história de Jorge, filho de pais cristãos, nascido na região da Capadócia e criado na Palestina, onde aos 23 anos de idade foi promovido capitão do exército romano. O espetáculo narra momentos dessa época que ficou marcada pela constante perseguição do imperador Diocleciano aos cristãos e Jorge da Capadócia (como era conhecido) não escapou. Conforme os relatos, a montagem mostra como Jorge se manteve firme no seu propósito, mesmo após diversas vezes o imperador tentar fazer com que ele desistisse de sua fé, torturando-o de várias maneiras, até o momento em que é degolado.

Com esse espetáculo a Satura Companhia de Teatro marca os 32 anos de estrada, tendo um vasto repertório teatral de montagens adultas e infantis, que já rodaram vários estados desse país. A companhia, que participou da Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (FITA) e foi indicada ao prêmio de melhor figurino pelo espetáculo Jorge, O Santo Guerreiro, já contou com a participação de artistas renomados em supervisões para alguns espetáculos. Em 2015 a Satura foi presenteada pela lendária Elke Maravilha, que se tornou madrinha da companhia, quando na época também atuou como supervisora do espetáculo musical, Ópera Insânia. Em 2016, a atriz Rogéria foi supervisora do espetáculo Androfóbicas e em 2018, Moacir Chaves se juntou à companhia para remontar o espetáculo Porão de Baleias.

