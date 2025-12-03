Drogas apreendidas na residência do homem - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 03/12/2025 19:13

Petrópolis - Nesta quarta-feira (3), um homem foi preso e uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar em Petrópolis. A ação foi realizada no Bairro Esperança após uma denúncia que apontava a atuação de um suspeito responsável pelo recebimento e armazenamento de entorpecentes na região.

No local, o homem autorizou a entrada das equipes em sua residência. Durante as buscas foram encontradas 1.937 cápsulas de cocaína (aprox. 3,37 kg), 71 tabletes pequenos de maconha (aprox. 350 g), um aparelho celular e R$ 1.005 em espécie.

O suspeito assumiu a propriedade de todo o material apreendido e foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Uma mulher que estava no local foi ouvida como testemunha e liberada.