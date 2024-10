Suspeito estava com uma pistola .380; caso foi registrado na 101a DP (Pinheiral) - Divulgação/PMERJ

Suspeito estava com uma pistola .380; caso foi registrado na 101a DP (Pinheiral)Divulgação/PMERJ

Publicado 14/10/2024 19:18

Pinheiral - Um homem de 45 anos foi preso por volta das 20h deste domingo (13), no bairro Ipê, em Pinheiral, após uma tentativa de feminicídio contra a ex-namorada dele, de 28 anos. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima acionou os policiais após o ex-namorado invadir a casa dela e a agredir no pescoço com uma arma de fogo.

Segundo a vítima, o homem ainda teria a ameaçado, apontando a arma em direção à cabeça dela e realizar quatro disparos, sem conseguir atingi-la. A mulher conseguiu desarmar o suspeito, que estava com uma pistola calibre .380.

A vítima recebeu atendimento no Hospital Municipal de Pinheiral, e o agressor foi conduzido à 101a Delegacia de Polícia Civil (Pinheiral), onde o caso foi registrado. O homem - que tem uma anotação criminal por estelionato - responderá pelo crime de tentativa de feminicídio.