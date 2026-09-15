Delegacia de Pinheiral - Foto: Reprodução/Internet

Delegacia de PinheiralFoto: Reprodução/Internet

Publicado 15/09/2026 13:59

Uma mulher foi internada no hospital municipal na segunda-feira (14) após agredir familiares, destruir móveis e tentar obrigar parentes a fazer empréstimos no Centro de Pinheiral . Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram a mulher imobilizada no chão pelo próprio filho.

A mãe da suspeita, de 55 anos, disse aos agentes que a filha teve um ataque de fúria, partiu para cima dos parentes e danificou diversos objetos da casa. A idosa afirmou ainda que a mulher tentava forçá-la, junto ao avô, de 80 anos, a realizar empréstimos bancários para entregar o dinheiro a ela.

Ainda de acordo com a PM, diante do estado de exaltação da mulher, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros. A agressora recebeu os primeiros socorros no local e foi levada para o Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa, onde foi medicada e permaneceu em observação.

O caso foi registrado na delegacia de Pinheiral, que apura os crimes no âmbito da violência doméstica e familiar. Não obtivemos reposta da defesa da suspeita.