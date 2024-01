O fim de uma vida - Arquivo

O fim de uma vidaArquivo

Publicado 08/01/2024 22:36 | Atualizado 08/01/2024 22:39

Porciúncula- Quando se fala em briga de trânsito, se pensa logo em metrópoles de tráfego caótico e estressado, não em cidades de quase 18 mil habitantes, como Porciúncula, no extremo norte da Regiâo Noroeste.

No final da noite de domingo (8) na Rua Sebastião Gomes Mendonça, no Bairro João Francisco Braz, Antônio Nunes, 51 anos, morreu ao ser esfaqueado depois do Ford Focus branco, dirigido por ele, levar na traseira uma pancada de um Fiat Pálio preto.

Na discussão em seguida, o condutor do Pálio esfaqueou Antônio, que tentou correr, mas foi perseguido e levou mais facadas. O homicida escapou e até agora não foi identificado nem preso. O corpo da vítima foi levado para o IML e a cena do crime, preservada e periciada.

