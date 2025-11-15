Projeto abrange os distritos de Purilândia e Santa Clara; pode transformar o noroeste em polo de turismo serrano - Foto Divulgação

Publicado 15/11/2025 12:52 | Atualizado 15/11/2025 12:52

Porciúncula – Focado na arrancada do desenvolvimento do município através do potencial turístico dos distritos de Purilândia e Santa Clara, o prefeito de Porciúncula, Guilherme Fonseca (PSD), articula a criação da Região Serrana do Alto Noroeste. O projeto já foi encaminhado à Câmara e pode transformar a região em polo turístico.

Ao defender o caráter sustentável da proposta, Fonseca entende que ela é fundamental para transformar o potencial natural e cultural das localidades em um novo eixo de crescimento sustentável e valorização turística para Porciúncula, representando uma ação estratégica de integração regional, conectando a zona urbana aos distritos.

“Queremos que esse projeto seja um modelo de desenvolvimento sustentável, em que o crescimento econômico caminhe junto com o respeito à natureza e às tradições locais”, assinala o prefeito realçando que a Região Serrana será um espaço de valorização das pessoas, da cultura e do meio ambiente e retrata o potencial turístico do município.

Belezas naturais, diversidade de clima, tradições culturais e uma geografia privilegiada são enfatizadas por Fonseca. Para ele, a Região Serrana irá permitir explorar esse potencial de forma organizada, estimulando o turismo, a economia local e o sentimento de pertencimento da população, com fundamentos para se criar em Porciúncula um polo turístico serrano.

FORTE POTENCIAL - “O projeto pode ser considerado um passo decisivo rumo à formação de um polo de turismo serrano no noroeste fluminense, unindo prosperidade econômica, preservação ambiental e valorização cultural”, ratifica o prefeito reforçando que Purilândia e Santa Clara reúnem atrativos históricos, que podem compor uma rota turística completa.

Além das belezas naturais e pontuações culturais regionais, o município contribui na produção agrícola, especialmente em cafés especiais. A iniciativa do prefeito de criar a Região Serrana do Alto Noroeste cria também a expectativa de gerar novas oportunidades de trabalho e renda, fortalecendo o comércio e o setor de serviços.

Outro ponto favorável citado pelo prefeito é a localização estratégica de Porciúncula, próxima às divisas com Minas Gerais e Espírito Santo, o que pode favorecer o intercâmbio cultural e econômico entre os três estados: “Essa posição privilegiada reforça o potencial da futura Região Serrana como um destino de turismo integrado no Alto Noroeste Fluminense”.