Guilherme Fonseca avalia que o programa fortalece o vínculo entre a polícia e a comunidade rural do município Foto Divulgação

Publicado 06/01/2026 19:24

Porciúncula – Integrar uma política pública voltada à ampliação da presença do poder público no meio rural, garantindo mais proteção aos produtores e moradores das regiões afastadas do centro urbano. Esta é a proposta do governo de Porciúncula (RJ), ao articular a implantação do Programa Patrulha Rural, com inauguração prevista para a próxima sexta-feira (9), às 15h, na Praça de Santa Clara, no distrito de Santa Clara.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, a iniciativa foi definida pelo prefeito Guilherme Fonseca junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio do 29º Batalhão, focado na prevenção e no cuidado com quem vive e produz no campo: “O programa visa garantir mais proteção, prevenção e tranquilidade aos produtores e moradores da zona rural, que passam a contar com acompanhamento permanente das forças de segurança”,

realça o prefeito.

Fonseca explica que os produtores cadastrados no Patrulha Rural receberão uma placa de monitoramento com numeração de identificação, que será instalada na entrada das propriedades rurais, indicando que o local é assistido pelo programa: “A medida possui caráter preventivo, reforça a vigilância e contribui para ampliar a sensação de segurança no campo”.

Com efetivo capacitado por meio de curso específico, a PM cuidará das ações nas áreas rurais, como estradas vicinais e propriedades mais isoladas: “O programa prioriza a prevenção e repressão a crimes típicos do meio rural, além do fortalecimento do vínculo entre a polícia e a comunidade local”, assinala Fonseca.

A estratégia de atuação será em 24 horas, assegurando atendimento contínuo e resposta rápida às ocorrências. O prefeito ressalta que que a presença permanente das equipes reforça o compromisso do município e do estado com a segurança no campo, garantindo que a atuação do poder público chegue também às regiões mais afastadas.

Com a implantação do Programa Patrulha Rural, Fonseca assinala que o governo municipal reafirma seu compromisso com a proteção da população rural, o fortalecimento da produção no campo e a construção de um ambiente mais seguro: “As informações sobre o cadastramento no programa e os canais de contato com o serviço serão divulgadas em breve”.