Guilherme Fonseca observa que o município vinha registrando baixos índices educacionais nos últimos anos - Foto Divulgação

Guilherme Fonseca observa que o município vinha registrando baixos índices educacionais nos últimos anos Foto Divulgação

Publicado 13/05/2026 15:47 | Atualizado 13/05/2026 16:51

Porciúncula – Estudantes do 5º e 9º ano da rede municipal, de Porciúncula, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, apresentaram aumento de até 30% nas notas de Língua Portuguesa e Matemática, em avaliações feitas pelo Ministério da Educação, por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Embora o processo tivesse ocorrido no final de 2025, somente agora está sendo divulgado .

A secretária de Educação, Vivian Dutra, avalia que os resultados significam crescimento nos indicadores de aprendizagem e melhora nos resultados do SAEB (uma das principais ferramentas de avaliação da educação brasileira) e da alfabetização infantil, refletindo um trabalho contínuo realizado pela rede municipal de ensino.

“A educação é um processo. Ver avanços já no primeiro ano de gestão é motivo de alegria para todos nós que estamos trabalhando na reconstrução da Educação de Porciúncula. Ainda temos muito a fazer”. Ela também atribuiu os resultados ao trabalho conjunto entre professores, equipes pedagógicas, estudantes e famílias.

“Ver a Educação de Porciúncula crescer nos motiva ainda mais. Temos trabalhado com responsabilidade e comprometimento. Com a participação das famílias e dos profissionais da rede, o município volta a avançar nos indicadores educacionais”, ratifica a secretária.

VOLTA POR CIMA - O SAEB é aplicado nacionalmente, para medir o desempenho dos alunos em leitura, interpretação de texto e raciocínio lógico. “Os resultados também servem de base para políticas públicas voltadas à educação. As notas vão compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município, indicador utilizado para medir a qualidade do ensino público no país”, explica Vivian.

A secretária lembra que o avanço no SAEB se soma a outro resultado divulgado recentemente: “Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontaram crescimento de 14% no Índice de Criança Alfabetizada (IAC) em Porciúncula. A última aplicação ocorreu em 2025, dentro do Programa Federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA)”.

O prefeito Guilherme Fonseca compara que o município vinha registrando baixos índices educacionais nos últimos anos: “Quando assumimos o governo, em 2025, Porciúncula ocupava posições baixas no IDEB estadual. Em um ano e cinco meses de gestão, estamos conseguindo mudar essa realidade por meio da reorganização pedagógica, fortalecimento da Educação Infantil, acompanhamento da aprendizagem e valorização dos profissionais da rede municipal”, comemora.