As equipes da Defesa Civil continuam atentas e prestando atendimentos nas áreas mais atingidas pelo vendaval, em Porciúncula - Foto Assessoria/Divulgação

As equipes da Defesa Civil continuam atentas e prestando atendimentos nas áreas mais atingidas pelo vendaval, em Porciúncula Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 24/09/2026 13:15

Uma reviravolta nas condições meteorológicas causada pela chegada da primavera no Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro está elevando os termômetros e aumentando a pressão das chuvas. Um exemplo é em Porciúncula, onde uma forte tempestade e chuva de granizo atingiram vários pontos do município na noite de terça-feira (22).

O quadro aponta estradas bloqueadas com grandes árvores e galhos, telhados danificados, postes derrubados e rede elétrica danificada. Através da Defesa Civil e de outras secretarias e órgãos municipais, a prefeitura desdobra ações de limpeza e retirada de galhos e entulhos em áreas mais sacrificadas.

O prefeito Guilherme Fonseca ressalta que as ações se somam ao trabalho que já vem sendo realizado pelas equipes de limpeza urbana, com o intuito de tornar a cidade mais organizada e limpa: “Todo o trabalho realizado pelas equipes se concretiza com o Decreto 3.318, de 13 de julho de 2026, que institui o Comitê de Enfrentamento aos Efeitos do El Niño”.

Fonseca realça que a unidade vem estabelecendo diretrizes e metas, através de ações integradas de monitoramento, prevenção, mitigação, preparação e respostas relacionadas aos efeitos do fenômeno El Niño. Ele assinala que apesar do susto e dos prejuízos materiais causados a residências e lavouras locais, não houve registro de vítimas ou feridos.

Perigo potencial

A mudança climática brusca no interior fluminense é impulsionada pelo avanço rápido de uma forte frente fria associada a um ciclone extratropical atuando na costa do Sudeste. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) emitiram um alerta conjunto de perigo potencial para tempestades.

A iniciativa é direcionada principalmente aos municípios do Norte/Noroeste Fluminense, onde as respectivas equipes de Defesa Civil estão em prontidão permanente. O boletim indica que o cenário de instabilidade ficou mais forte a partir da madrugada dessa quarta-feira (23), quando o bloqueio atmosférico quente se rompe definitivamente.

De acordo com as previsões, devem ocorrer chuvas acumuladas de até 50 milímetros (mm) por dia, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento intensas que podem oscilar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Há também um risco real de queda de granizo em pontos isolados de algumas cidades.

Cuidados redobrados

Além das fortes chuvas e dos vendavais, outra possibilidade é de um expressivo declínio nas temperaturas, que despencam de forma acentuada ao longo do dia, substituindo o calor sufocante por um clima tipicamente invernal e úmido. Coordenações de Defesa Civil municipais orientam moradores de áreas vulneráveis a redobrarem os cuidados contra alagamentos repentinos.

A recomendação principal à população é evitar o abrigo debaixo de árvores ou de coberturas leves durante as rajadas de vento devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de sinalização.

Para motoristas que trafegam pelas rodovias da região, como a BR-356 e a RJ-230, a orientação é reduzir a velocidade por conta da pista molhada e da visibilidade reduzida durante os núcleos mais pesados da tempestade e ficarem atentos para evitar atolamentos em áreas de grandes alagamentos.

Rastros regionais

O forte sistema de instabilidade deixou um rastro de estragos, desestruturou a rotina e mobilizou frentes de trabalho em outras cidades, como Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci e Itaocara, com quedas de árvores, ventania e monitoramento de áreas de risco. No entanto, não há registros de desalojados.

Em Bom Jesus, o volume concentrado de chuva provocou enxurradas que rapidamente transformaram ruas centrais e de bairros periféricos em pontos críticos de alagamento. A força do vento gerou quedas de árvores nas rodovias de ligação da região, exigindo cuidados redobrados dos motoristas.

Já em Cambuci e Itaocara, o cenário de instabilidade acendeu o alerta máximo das equipes de socorro. Quedas de galhos de grande porte afetaram pontualmente o fornecimento de energia elétrica e o tráfego nas estradas estaduais e vicinais, enquanto as coordenadorias monitoram encostas contra o risco potencial de deslizamentos de terra.