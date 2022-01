Mapa de Risco - 62ª atualização - Divulgação

Mapa de Risco - 62ª atualizaçãoDivulgação

Publicado 04/01/2022 11:00

De acordo com a nova edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última sexta-feira (31) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a cidade de Porto Real foi classificada com bandeira verde, o que representa risco muito baixo para transmissão da Covid-19.

O município de pouco mais de 20 mil moradores está há quase três meses sem registrar nenhuma morte pela doença. Atualmente, apenas dois moradores estão com casos ativos do coronavírus. Ainda em análise, 58 testes são suspeitos.

Para o prefeito Alexandre Serfiotis, por mais que os números sejam positivos, ainda não é a hora abaixar a guarda em relação à Covid-19. “Temos apenas duas pessoas confirmadas com a doença, e no último ‘Boletim Covid’, divulgamos 58 pessoas em isolamento social e com suspeita da doença. Nosso objetivo é que esse número também seja zerado, e para isso, contamos com profissionais qualificados nas unidades de saúde. Além disso, é importante que a população fique atenta às campanhas de vacinação, para que possam estar em dia com o Plano Nacional de Imunização”, disse Alexandre.

Até o momento, já foram aplicadas 32.663 doses das vacinas contra Covid-19 (16.318 da 1ª dose, 14.584 como 2ª dose e 1.761 como dose de reforço).