Foi preciso uma retroescavadeira para retirar a viatura da valeta - Divulgação

Publicado 27/01/2022 16:22

Um homem atirou contra policiais militares durante uma perseguição na noite de quarta-feira (26) em Porto Real. O caso aconteceu na Rua João Paulo I, no bairro de Fátima. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento o motociclista realizou uma manobra brusca ao avistar os policiais. Na fuga, ele atirou três vezes contra os agentes.

Na confusão, o motorista da viatura da PM perdeu o controle e caiu numa valeta às margens da via. Para retirar o veículo foi preciso o auxílio de uma retroescavadeira. Apesar do susto, ninguém se feriu. O suspeito fugiu e abandonou a moto próxima ao local do acidente.

O dono da moto, um homem de 40 anos, foi até o local e informou que o veículo havia sido furtado enquanto ele estava em um bar. O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real como furto e recuperação de veículo, além da tentativa de homicídio contra os policiais.