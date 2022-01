Idoso é atropelado por trem em Quatis e morre no hospital | Porto Real | O Dia

Publicado 26/01/2022 15:11

Um idoso de 67 anos morreu na noite de terça-feira (25) depois de ter sido atropelado por um trem no Centro de Quatis. O acidente aconteceu na altura da estrada que liga a cidade ao bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Militar (PM), o maquinista chamou os agentes após o acidente. Segundo ele, o homem estava deitado ao lado da linha férrea e que, mesmo com os freios de emergência acionados, não foi possível parar antes de atingir o homem, que foi arrastado por cerca de 10 metros.

O trem tinha 33 vagões. O maquinista entrou em contato com o Samu para realizar os primeiros socorros. O idoso foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Quatis, e depois transferido em estado grave para a Santa Casa de Barra Mansa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real.

Em nota, a VLI, responsável pela linha férrea, disse que o homem estava deitado na linha férrea e que foram adotados todos os procedimentos de segurança, com redução de velocidade e alertas sonoros. Informou ainda que, devido ao peso da composição, um trem pode percorrer até um quilômetro antes e parar completamente. A VLI também informou que o local é sinalizado de acordo com a legislação. A empresa orientou os motoristas e pedestres a sempre respeitarem a sinalização e o aviso de “pare, olhe e escute” antes de atravessar uma linha férrea.