Nova estrutura foi remanejada para o Centro de Tratamento e Diagnóstico - Fabiano Sabino

Nova estrutura foi remanejada para o Centro de Tratamento e DiagnósticoFabiano Sabino

Publicado 25/01/2022 16:15

Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real realizou a readequação da Área de Emergência para o tratamento da Covid e Síndromes Gripais. A unidade que, antes funcionava acoplada ao Hospital Municipal São Francisco de Assis (HMSFA), foi remanejada para o espaço do Centro de Tratamento e Diagnóstico. A nova estrutura de atendimento conta agora com dois médicos, três enfermeiros, dois técnicos de enfermagem e dois recepcionistas.

De acordo com a subsecretária de Saúde, Verônica Machado, o objetivo foi aprimorar as condições gerais do atendimento e tratamento dos moradores. "Após serem adicionados no sistema pela recepção, os pacientes passam por uma classificação de risco, fazem os exames iniciais, e em seguida, são encaminhados para o atendimento médico", explicou.

Os atendimentos que eram realizados no Centro de Tratamento e Diagnóstico (CDT) foram diluídos entre os Centros Policlínicos e as Unidades de Saúde da Família (USFs). Confira:

- Centro Policlínico do bairro Fátima:

Cardiologista - Segunda, das 10h às 17h, e terças 13h às 17h.

Cardiopediatra - Quinta, das 12h às 17h, e sexta das 8h às 17h.

- Centro Policlínico do bairro Jardim das Acácias:

Neurologista - Segunda, das 12h às 17h.

Cardiologista - Terça, das 14h às 17h.

Pneumologista - Quarta, das 8h às 12h.

Fonoaudiólogo - Sexta, das 13h às 17h.

- USF do bairro Centro:

Dermatologista - Quinta, das 7h às 10h.