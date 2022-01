Secretaria de Obras e a Defesa Civil se dirigiram ao local para avaliar e identificar o tipo de serviço que será feito. - Divulgação

Publicado 28/01/2022 17:43

A forte ventania que atingiu a cidade de Porto Real na tarde de quinta-feira (27) causou muitos transtornos. Além das várias quedas de árvores, a quadra esportiva do bairro Vila Real teve de ser interditada nesta sexta-feira (28). Por conta do vento, houve rompimento dos cabos e esticadores de sustentação da cobertura do espaço.

Durante o dia, as equipes das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos continuaram na poda e retirada de árvores e galhos, ajudando a desobstruir vias públicas e calçadas em diversos bairros. Outra preocupação foi com a fiação de energia elétrica e de telefonia.

A Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico de pancadas de chuva de moderada a forte até a madrugada de sábado (29). Até domingo (30), também há a previsão de chuva moderada e isolada, podendo ser forte em curtos períodos de tempo. Em caso de emergências, os moradores podem ligar para o telefone (24) 99254-1038.