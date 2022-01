Moradores estão com roupas sujas e louças acumuladas por conta da falta de água - Redes Sociais

Publicado 27/01/2022 15:57

Moradores do bairro Colinas, na região central de Porto Real, reclamam que o abastecimento de água está instável na localidade, afetando o dia a dia da população. Segundo eles, o problema já dura cerca de três semanas. A prefeitura informou que está trabalhando para normalizar o serviço.

De acordo com Ivan de Paula, morador do bairro, a baixa pressão na tubulação não tem sido suficiente para encher a caixa-d'água de sua residência. "Estou com a caixa vazia porque a água não consegue subir para encher, e quando chega vem suja. Quando tem água eu encho a caixa com a mangueira, isso quando dá tempo", afirmou.

Já a moradora Cristiane Silva tem realizado o racionamento de água. "Eu costumo pegar água da mina ou comprar. Quando chega a água da rua a gente enche rápido para não faltar. Enchemos a piscina e vamos usando para a casa. Já da caixa-d'água usamos para tomar banho e fazer comida", explicou.

Em nota, a prefeitura de Porto Real disse que o problema no bairro Colinas foi causado pelo rompimento de dois tubos que abastecem a Caixa Central de distribuição de água da cidade motivado por uma obra de um loteamento em construção no bairro Freitas Soares.

Em relação aos relatos desta semana, a prefeitura informou que um registro de distribuição quebrou na rua Parma causando a paralisação do abastecimento. Mesmo assim, a equipe da Secretaria de Obras está realizando uma revisão em todos os registros de distribuição do bairro, mas que os equipamentos ainda estão funcionando em determinados períodos do dia para manter o abastecimento regular.

Para diminuir o transtorno, o Departamento de Saneamento Urbano (DSU) mobilizou diversos caminhões-pipa para fazer o abastecimento das residências. Os moradores podem solicitar o serviço pelo telefone (24) 3353-1603.