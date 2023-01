Morador é notificado após ser flagrado descartando entulhos em local incorreto - Fabiano Sabino/PMPR

Publicado 27/01/2023 11:00 | Atualizado 27/01/2023 17:15

Um morador de Porto Real foi notificado essa semana por descartar lixo doméstico e materiais inservíveis de maneira irregular. O crime ambiental foi flagrado por moradores da Avenida A, no bairro Freitas Soares, que fotografaram o homem jogando os entulhos na localidade. Após a identificação, o Setor de Fiscalização notificou o infrator e o orientou sobre a retirada de todo o material descartado, sob pena de multa.



Durante um mutirão, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) identificou outros cinco pontos diferentes com descarte irregular de lixo. Para evitar problemas como esses o cronograma da coleta regular do lixo doméstico está disponível nos canais oficiais da Prefeitura.

Já o serviço das caçambas para retirada de entulhos e materiais maiores pode ser solicitado através do telefone (24) 3353-1211. A Secretaria, localizada na Avenida das Indústrias, 378, bairro Freitas Soares, atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.