A comemoração foi realizada no Horto MunicipalFoto: Regiane Real
de diferentes bairros pudessem participar da festa. Os ônibus circularam em dois horários, pela manhã e à tarde.
Porto Real celebra o Dia das Crianças com muita diversão no Horto Municipal
Campanha Antirrábica já vacinou 232 cães e 71 gatos em Porto Real
A próxima etapa acontece no sábado, 30, na Quadra do Village
Guarda Municipal recebe novos radiocomunicadores e armas de choque não letais
Os agentes que atuam nos principais postos de serviços contarão com radiocomunicadores e armas de choque não letais
Escola Maria Hortência Nogueira inicia aulas de robótica e formação humana
A escola teve mais de 100 inscritos, que passaram por uma seleção formando duas turmas de 25 alunos cada
1ª Feira Mix Cultural acontece neste fim de semana, em Porto Real
Música, artesanato, sabores e diversão para toda a família
Porto Real realiza troca de comando e subcomando da Guarda Municipal
A cerimônia contou com a presença do secretário de Ordem Pública, Valter Oliveira, e com diversos representantes da corporação
