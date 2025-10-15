A comemoração foi realizada no Horto Municipal - Foto: Regiane Real

A comemoração foi realizada no Horto MunicipalFoto: Regiane Real

Publicado 15/10/2025 09:10

Porto Real - O Horto Municipal foi palco de um dia inesquecível para os pequenos, que comemoraram o Dia das Crianças com muita diversão, brincadeiras e distribuição de brinquedos. A programação aconteceu no domingo, 12, reunindo as famílias em um ambiente cheio de animação e nostalgia. O evento foi promovido pela Prefeitura de Porto Real, com a participação de todas as secretarias municipais.

Durante todo o dia, as crianças se divertiram com brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição de pipoca, algodão doce, picolé e refrigerante. A Prefeitura também disponibilizou transporte, garantindo que crianças

de diferentes bairros pudessem participar da festa. Os ônibus circularam em dois horários, pela manhã e à tarde.

“É uma grande satisfação ver o sorriso das nossas crianças. O Dia das Crianças é uma data que simboliza esperança, afeto e o futuro que queremos construir juntos. Foi um momento de união para toda a população, reforçando o compromisso da gestão em oferecer atividades que valorizem o convívio familiar e o bem-estar das crianças do município”, concluiu o prefeito Alexandre Serfiotis.