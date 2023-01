Alex D'Elias toma posse como novo presidente da Câmara de Quatis - Divulgação

Alex D'Elias toma posse como novo presidente da Câmara de QuatisDivulgação

Publicado 02/01/2023 14:30

O vereador Alex D'Elias (Patriota) tomou posse, nesta segunda-feira (2), como novo presidente da Câmara Municipal de Quatis para a 3ª Sessão Legislativa (2023) da 8ª Legislatura. Em 2020, o vereador foi eleito com 357 votos. Ele é filho do ex-prefeito José Laerte D'Elias e irmão do atual, Aluísio D'Elias (PSC)

A nova mesa executiva é composta ainda pelos vereadores: Carlos Alberto Lopes Reygio (Patriota) como 1° vice-presidente; André Gomes Martins (DEM), 2° vice-presidente; Luiz Fernando do Nascimento Faria (PSD), 1° secretário; e Willian de Carvalho Rosário (SD) como 2° secretário.

Segundo Alex, transparência, diálogo e acessibilidade serão prioridades nesta gestão. "Será um ano de realizações e continuaremos trabalhando para aproximar a população desta Casa Legislativa”, afirmou.