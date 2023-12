Quatis realiza abertura do Natal Luz com show de Guilherme Arantes - Marcia Gonzalez / Divulgação

Publicado 02/12/2023 23:00 | Atualizado 02/12/2023 23:10

A Prefeitura de Quatis realiza neste domingo (3) a abertura oficial do ‘Natal Luz Quatis 2023’. O evento acontece a partir das 19 horas, na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro.

A cerimônia contará com acendimento das luzes natalinas, chegada do Papai Noel e show ao vivo com o cantor Guilherme Arantes.

O artista chega a cidade através do projeto “Giro Cultural” da Fundação de Artes do Estado (Funarj), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj).

Confira a programação completa:

19h - Cerimônia de abertura e acendimento das luzes

19h30 - Chegada do Papai Noel

20h30 - Show ao vivo com Guilherme Arantes