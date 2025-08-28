A ação foi realizada com os alunos do 1º e 2º ano do Ensino FundamentalFoto: Divulgação
Escola Henry Nestlé, em Quatis, ganha ação sobre coleta seletiva pela prefeitura
De forma lúdica, as crianças puderam aprender sobre como separar corretamente os resíduos e a importância dessa atitude para o meio ambiente
Quatis realiza 1º Congresso de Educação Especial e Inclusiva e dá mais um passo na implementação da inclusão nas escolas públicas
O objetivo foi proporcionar mais conhecimento aos educadores sobre como lidar com alunos atípicos
Quatis sedia 1ª Copa de Karatê Unificada/Escolar
A iniciativa foi realizada por meio de inscrições prévias, que foram feitas através do email oficial da federação
Saábdo contou com dois shows no Fest Queijo, em Quatis
A banda BR Bis foi quem iniciou a noite no palco do festival, com um repertório repleto de hits do melhor do rock nacional e internacional
Quatis recebe visita de guardas-parque do INEA para levantamento de campo em áreas de proteção ambiental
Os dados coletados servirão para integrar o Plano de Manejo do RevisMep
Pré-Conferência Municipal de Saúde em Quatis
As pré-conferências vão acontecer em três locais diferentes, com o intuito de envolver toda a comunidade nos assuntos de recursos públicos em saúde no âmbito do SUS
