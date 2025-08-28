A ação foi realizada com os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental - Foto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 15:24

Quatis - Uma atividade de educação ambiental marcou o início da semana na Escola Municipal Henry Nestlé, em Quatis. À pedido da própria unidade escolar, a equipe da Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente, da Prefeitura de Quatis, realizou uma ação sobre coleta seletiva para os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. De forma lúdica, as crianças puderam aprender sobre como separar corretamente os resíduos e a importância dessa atitude para o meio ambiente.

De acordo com a equipe, a atividade teve como objetivo despertar a curiosidade dos estudantes e promover a educação ambiental, através do conhecimento e da conscientização. “A aprendizagem no formato de conscientização desde cedo é fundamental para construirmos um futuro mais sustentável. Parabéns aos nossos pequenos por participarem com tanto entusiasmo dessa atividade linda e divertida” - disse a equipe da pasta ambiental de Quatis.