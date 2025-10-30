O lobo-guará foi levado até a base da guarda para receber atendimento inicial pela equipe - Foto: Divulgação

O lobo-guará foi levado até a base da guarda para receber atendimento inicial pela equipeFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 12:11

Quatis - Agentes do Grupamento Ambiental de Quatis realizaram, na última segunda-feira (27), o resgate de um lobo-guará fêmea que estava debilitado e apresentava ferimentos. O animal foi encontrado dentro de uma galeria de águas pluviais, em uma área rural próxima à estrada Quatis–Glicério. De acordo com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA), o lobo-guará foi levado até a base da guarda para receber atendimento inicial pela equipe.

Após os primeiros socorros, o animal foi encaminhado ao Zoológico de Volta Redonda, onde segue recebendo cuidados especializados. Após a recuperação, ele será devolvido à natureza, conforme informou a pasta ambiental de Quatis. A ação contou ainda com o apoio da Guarda Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, que auxiliou no transporte do animal até o local de reabilitação.

APARIÇÃO DE LOBOS-GUARÁS NO MUNICÍPIO

A Secretaria de Sustentabilidade e Ambiente informou que este é o terceiro registro de lobo-guará em Quatis. Há cerca de dois meses, a equipe foi acionada por funcionários de uma empresa ferroviária após outro animal da espécie ter sido encontrado morto, possivelmente atropelado por um trem.

O Departamento de Proteção Ambiental estima que os lobos-guarás estejam iniciando um processo de adaptação à fauna local, já que a espécie não tem histórico de grandes aparições na região. Com o objetivo de preservar esse processo, a secretaria informou que pretende reintroduzir o animal resgatado nas proximidades do local onde foi encontrado, dentro de áreas de mata do município. A pasta destaca ainda que este foi o primeiro lobo-guará resgatado pela atual gestão, o que reforça a raridade da espécie na região.