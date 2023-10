A Prefeitura de Queimados realizará, nesta sexta-feira (27), o pagamento referente ao mês de outubro do funcionalismo público. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Queimados)

Publicado 26/10/2023 18:32 | Atualizado 26/10/2023 18:32

No dia 28 de outubro comemora-se o Dia do Servidor Público. E como forma de homenagear cerca de 3,1 mil funcionários - entre estatutários, comissionados e contratados - a Prefeitura de Queimados realizará, nesta sexta-feira (27), o pagamento referente ao mês de outubro do funcionalismo público.

A Prefeitura tem a obrigação de depositar o dinheiro na conta dos servidores até o 5º dia útil do mês seguinte, mas desde o início da gestão municipal os salários são pagos antecipadamente. Para o prefeito Glauco Kaizer, o objetivo é assegurar os direitos do funcionalismo e manter a economia local.

- O pagamento antecipado é uma maneira de valorizar todos os nossos servidores públicos. E isso também movimenta a economia da cidade. O servidor público pode planejar seu final de semana com dinheiro no bolso e organizar aquele passeio em família”, destacou o prefeito do município, Glauco Kaizer.