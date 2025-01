NUPDEC da Vila Carmelita (Favelinha) foi a quarta unidade do município - Reprodução

NUPDEC da Vila Carmelita (Favelinha) foi a quarta unidade do municípioReprodução

Publicado 22/01/2025 07:29 | Atualizado 22/01/2025 07:35

Após inaugurar quatro Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) no ano passado, nos bairros Chacrinha, Nova Belém, Marajoara e Vila Carmelitas (Favelinha), a Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, irá inaugurar, no próximo dia 26, mais dois núcleos: um no bairro Nova Belém e outro no Beira Rio.

As solenidades de inauguração ocorrem às 9h, na Associação de Moradores AmanBelém, localizada na Avenida Ayrton Senna, nº 37, em Nova Belém, e às 11h40, na Igreja Batista do Jardim Amaralina, no bairro Beira Rio.

De acordo com a Defesa Civil, os NUPDECs desempenham um papel essencial no planejamento e na execução de ações voltadas para a segurança da população. Por meio de palestras e treinamentos, os núcleos promovem a conscientização sobre temas como destinação adequada de resíduos, procedimentos em casos de alagamentos ou deslizamentos, entre outras orientações fundamentais para a proteção dos moradores.

Plano de Contingência Municipal 2024/2025

A Prefeitura de Japeri tem somado esforços para informar, se antecipar e proteger a população em casos de fenômenos naturais. Entre as medidas adotadas, destaca-se a criação do Plano de Contingência 2024/2025 (PlanCon).

Coordenado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o PlanCon tem como objetivos principais proteger vidas, reduzir danos materiais e garantir uma recuperação rápida diante de desastres e foi estruturado com base em três pilares: análise de riscos, preparação para emergências e respostas rápidas e eficazes. Suas etapas incluem a análise de cenários, definição de ações e protocolos, execução estratégica e revisão contínua, assegurando a adaptação às mudanças ambientais e urbanas.

O plano também prioriza a capacitação de moradores, a implementação de protocolos de evacuação e a integração entre órgãos públicos e a comunidade, reforçando, por meio da inauguração de novos NUPDECs, o compromisso da Prefeitura com a segurança e a promoção de ações preventivas para o bem-estar da população.