O público é convidado a mergulhar em uma história que rompe estereótipos e apresenta as princesas sob uma nova perspectiva - Divulgação

Publicado 15/10/2025 10:14

Queimados - O Grupo de Teatro Encenart, formado por alunos do Ciep Brizolão 341 Sebastião Pereira Portes, apresenta no dia 17 de outubro, às 14h, o espetáculo “A Revolução das Princesas”, no Teatro Metodista de Queimados. A montagem, dirigida por Denilson Silva, propõe uma releitura contemporânea das clássicas princesas da Disney, sob o olhar da força, autonomia e protagonismo feminino.

Em "A Revolução das Princesas", o público é convidado a mergulhar em uma história que rompe estereótipos e apresenta as princesas sob uma nova perspectiva: a de mulheres que enfrentam desafios, superam barreiras e lutam por igualdade social, econômica e profissional.

Com uma abordagem atual, a peça destaca temas como autonomia, independência, resiliência, amizade e respeito, incentivando a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade moderna. "A narrativa apresenta uma visão inspiradora, na qual cada personagem assume o controle de sua própria história, simbolizando a força, a diversidade e a inclusão", afirma o diretor artístico Denilson Silva.

Criado em 2011 pelo animador cultural Denílson de Paula Silva, no Ciep Brizolão 341 Sebastião Pereira Portes, em Queimados, o grupo Encenart nasceu com o propósito de unir arte, reflexão e educação. Por meio do projeto "Teatro na Escola", o grupo incentiva os alunos a explorarem diversas linguagens artísticas: corporal, verbal, visual e sonora, promovendo criatividade.

O espetáculo conta com um elenco formado por alunos do CIEP e uma equipe técnica, incluindo Juraci André Ferreira Contin na direção executiva, Alice Barros e Jhonata Cavalcante como assistentes de direção, Brenda Neves no cenário, Marli Leles no figurino, Ana Paula na trilha sonora e Bia na contrarregragem.

SERVIÇO:

Espetáculo: A Revolução das Princesas

Grupo: Encenart – Ciep Brizolão 341 Sebastião Pereira Portes

Data: 17 de outubro de 2025

Horário: 14h

Local: Teatro Metodista de Queimados

Direção Artística: Denilson Silva

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita