Prefeitura investe em Vale Livro para alunos e professores da rede pública de ensinoFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2023 12:48

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anuncia um importante investimento na Feira Literária de Quissamã (Fliq): o Vale Livro. Este benefício permitirá que alunos das redes Municipal, Estadual e Federal do município, além de profissionais da Rede Municipal e jovens aprendizes do programa Juventude Ativa Mais, adquiram livros de sua escolha, com um investimento de cerca de R$1 milhão.

O Vale Livro abrangerá 6 mil alunos de Quissamã, incluindo os de 16 unidades da rede municipal, o Colégio Estadual Visconde de Quissamã e o Instituto Federal Fluminense (IFF). Além disso, aproximadamente 60 jovens atendidos pelo Juventude Ativa Mais e 1,1 mil profissionais da educação também serão beneficiados. O valor do Vale será de R$120 para estudantes e jovens aprendizes, enquanto os professores receberão R$200.

O vice-prefeito, Marcelo Batista, recebeu representantes desses grupos na Prefeitura e destacou a inclusão dos alunos das redes Estadual e Federal, bem como dos jovens aprendizes no Vale Livro deste ano. Ele enfatizou o compromisso com a educação e a importância dessas oportunidades para os estudantes.

Helena Lima, Secretária de Educação, ressaltou o aumento no valor do Vale Livro em 2023, passando de R$70 para R$120 e de R$120 para R$200 em comparação com a edição anterior. Ela enfatizou a importância de estar envolvido com a leitura para aqueles que trabalham nas escolas e expressou a expectativa de oferecer uma Feira Literária grandiosa.

Para a Fliq 2023, a Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL) colaborará com mais de 30 editoras, garantindo uma ampla variedade de gêneros literários para as crianças e toda a comunidade escolar. A diretora adjunta do Colégio Estadual Visconde de Quissamã, Estefane Pereira, destacou o entusiasmo dos alunos por fazerem parte do Vale Livro e como isso contribuirá para o seu conhecimento, especialmente à medida que se aproximam do Enem.

Com o tema "Seja sua própria inspiração", a Fliq 2023, que ocorrerá de 26 a 29 de outubro, promete ser palco de atividades envolventes, incluindo rodas de conversa com autores que compartilharão suas histórias. O evento também contará com apresentações para todas as idades, com artistas como Anavitória, Galinha Pintadinha e o Show da Luna. Além disso, a Feira trará lançamentos de livros, oficinas e atividades de musicalização infantil nas tendas Brincar, Refletir, Papo Reto e Coisa de Criança.