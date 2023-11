Transporte Universitário de Quissamã beneficia 550 estudantes - Foto: Divulgação

Quissamã - Em Quissamã, a retomada do Programa de Transporte Universitário pela Secretaria Municipal de Educação está transformando a vida de aproximadamente 550 estudantes que buscam a educação superior em cidades vizinhas. Oferecendo um serviço gratuito, a iniciativa reconhece a importância da formação acadêmica e proporciona segurança, conforto e economia aos alunos.

A expansão do número de Bolsas de Estudos disponibilizadas pela Prefeitura impulsionou a procura pelo Transporte Universitário. Agora, estudantes de universidades públicas e particulares, bem como cursos profissionalizantes, conseguem chegar às instituições de ensino de forma mais rápida, segura e econômica.

Marcela Cordeiro, aluna de Química na UENF, compartilhou sua experiência com o transporte. “Estou utilizando o serviço pelo segundo ano e, desde a retomada, a qualidade melhorou significativamente. A disponibilidade de ônibus para todos os turnos foi uma grande vantagem. Antes, eu precisava gastar mais de 30 reais por dia, caso contrário. Além disso, a comodidade de ser deixada na porta da faculdade faz uma diferença enorme", disse.

Hianna Ferreira, estudante de Educação Física na Estácio de Macaé, também enalteceu o programa. “Comecei a usar o transporte este ano, embora já o tenha utilizado anteriormente para um curso técnico. Os ônibus são de boa qualidade, os motoristas são excelentes e não tenho do que reclamar. É uma economia considerável. Colegas que não têm acesso ao transporte veem as facilidades que temos e desejam aderir”, enfatizou.

A prefeita Fátima Pacheco destacou o compromisso de Quissamã com a educação, enfatizando que o município investe de forma significativa nesse setor, fornecendo oportunidades desde a creche até o ensino superior, incluindo bolsas de estudos, transporte e estágios.

O Programa de Transporte Universitário de Quissamã inclui quatro ônibus com 45 lugares, cinco micro-ônibus com 25 lugares e uma van com 15 lugares, atendendo a diversas linhas. Os horários de saída e retorno são bem estabelecidos para garantir a pontualidade no transporte.