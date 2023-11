Prefeitura de Quissamã investe na manutenção do Complexo Histórico Cultural Fazenda Machadinha - Foto: Divulgação

Prefeitura de Quissamã investe na manutenção do Complexo Histórico Cultural Fazenda MachadinhaFoto: Divulgação

Publicado 15/11/2023 19:05

Macaé - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, intensifica a preservação do Complexo Histórico Cultural Fazenda Machadinha. Com foco na manutenção das edificações, a iniciativa começou com os serviços de pintura nas antigas senzalas, beneficiando aproximadamente 80 famílias quilombolas que residem no local.

A ação é parte de um esforço contínuo para preservar a identidade cultural do município e proporcionar dignidade às famílias quilombolas. A Secretária de Cultura, Kitiely Freitas, destaca a importância do trabalho iniciado e ressalta que a preservação de Machadinha é vital para manter viva a rica herança histórica de Quissamã.

Além da manutenção nas senzalas, a próxima etapa compreenderá a pintura do armazém, promovendo melhorias visuais e estruturais no complexo. A preservação do quilombo ganha ainda mais destaque com a obtenção de recursos do INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) para a realização de obras de restauro na Capela Nossa Senhora do Patrocínio e preservação das ruínas, cujo processo licitatório já foi autorizado.

O investimento da Prefeitura não apenas revitaliza estruturas antigas, mas também reforça o compromisso com a memória e cultura local, fortalecendo o patrimônio histórico de Quissamã.