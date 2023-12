Estágio Curricular Obrigatório - cerca de 160 universitários adquirem conhecimento na Prefeitura de Quissamã - Foto: divulgação

Publicado 05/12/2023 13:53

Quissamã - Nas mais diversas áreas de atuação, o funcionalismo público de Quissamã conta com um reforço de cerca de 160 estagiários, atividade fundamental para o desenvolvimento das habilidades práticas e que proporciona uma primeira experiência com o mercado de trabalho enquanto acadêmicos.

O convênio assinado pela Prefeitura Municipal de Quissamã com instituições de ensino disponibiliza o estágio curricular obrigatório, direcionado para estudantes do ensino técnico ou nível superior. A Prefeitura conta também com o Juventude Ativa+, proporcionando mais um incentivo profissional em formato de estágio supervisionado – com uma bolsa-auxílio de um salário mínimo, por mês.

Segundo a Prefeita Fátima Pacheco, é um trabalho de investimento na educação e preparação para o mercado de trabalho, que cada vez mais exige profissionais capacitados. São estagiários nas mais diferentes áreas, como enfermagem, nutrição, radiologia, entre outros.

“Nesta segunda-feira (4) já começamos o dia de trabalho assinando mais convênios da Prefeitura de Quissamã com Universidade de Ensino. É muito importante termos alunos fazendo o seu estágio aqui no município, porque certamente sairão teses, através de todo um estudo e pesquisas, que fazem referência ao nosso município, às políticas públicas atualizadas e realizadas em Quissamã. Vamos seguir investindo na educação e preparando nossos jovens para cada vez mais se inserirem no mercado de trabalho”, disse.

Hoje nutricionista, Luma Mancebo, de 24 anos, participou do processo seletivo de estágio curricular obrigatório e atuou de dezembro de 2022 a agosto deste ano na Prefeitura enquanto acadêmica. A profissional passou por diversas áreas de nutrição do município e lembra com orgulho da trajetória de aprendizado.

“Essa oportunidade foi muito valiosa para mim e para todos os estudantes que passam por lá. Quando a gente vai para a prática, ter profissionais que estão dispostos a nos ensinar e a mostrar como realmente é a vivência, é muito importante. Em Quissamã foi a oportunidade que eu tive de aprender com excelentes nutricionistas, que tiveram todo carinho e paciência pra me ensinar como é trabalhar no SUS. Sou muito grata pela oportunidade, pelas nutricionistas do município, cada uma fez parte da nutricionista que sou hoje. Sempre vou me lembrar com muito carinho de como foi incrível fazer esses estágios em Quissamã”, comentou.

O estágio é educativo e supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho das repartições públicas, que visa à preparação para o trabalho de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de Educação Superior e de Educação Profissional.