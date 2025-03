Conselheiros analisam repasses e despesas do FUNDEB para assegurar investimentos na educação municipal - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2025 11:36 | Atualizado 21/03/2025 11:37

Quissamã - O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB) de Quissamã se reuniu na quinta-feira (20), no auditório da Prefeitura, para avaliar os repasses do fundo referentes a novembro e dezembro de 2024. Na ocasião, também foi elaborado o Parecer Conclusivo sobre a prestação de contas do exercício anual.

Participaram do encontro os conselheiros do biênio 2023-2026 e representantes da Secretaria Municipal de Educação. Durante a reunião, foram analisados relatórios financeiros detalhados, como extratos bancários e balancetes de receitas e despesas, com base nos dados do Tesouro Nacional.

O CACS-FUNDEB tem a responsabilidade de fiscalizar a aplicação dos recursos, assegurando que os investimentos sejam direcionados corretamente para o fortalecimento da educação básica, beneficiando alunos e profissionais da rede municipal.