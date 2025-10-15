Servidores de Quissamã participam de capacitação sobre a Lei nº 14.133/2021, promovendo atualização e excelência na administração públicaFoto: Divulgação
Nova lei de licitações é tema de curso voltado a servidores de Quissamã
Capacitação destaca transparência, eficiência e modernização da gestão pública
Barra do Furado vira palco de boas ondas, boa comida e juventude em destaque no Quissamã Surf Júnior
Competição estadual reuniu novos talentos do surfe e impulsionou turismo, gastronomia e autoestima local durante o feriado
Assistência Social em foco: Quissamã amplia protagonismo e troca experiências no cenário estadual
Representantes do município participaram de debates sobre avanços, desafios e novas estratégias para aprimorar o atendimento à população mais vulnerável
Turismo de Quissamã encanta na ABAV Expo e projeta cidade como destino de destaque no RJ
Município marca presença na maior feira de turismo da América Latina, valorizando suas riquezas naturais e culturais
Quissamã garante nova área esportiva com assinatura de convênio do programa Arena Social
Parceria com o Governo do Estado vai levar quadra de grama sintética e espaço de lazer para a população, fortalecendo o esporte e o convívio comunitário
Quissamã fortalece diálogo com Governo do Estado em encontro de prefeitos
Marcelo Batista participa de reunião em Búzios para discutir políticas públicas de meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento municipal
