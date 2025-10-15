Servidores de Quissamã participam de capacitação sobre a Lei nº 14.133/2021, promovendo atualização e excelência na administração pública - Foto: Divulgação

Servidores de Quissamã participam de capacitação sobre a Lei nº 14.133/2021, promovendo atualização e excelência na administração públicaFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 14:19

Quissamã - Servidores de Quissamã mergulharam nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15, no universo da Lei nº 14.133/2021, o novo marco legal das contratações públicas. O curso, realizado no auditório do IFF e ministrado pelo professor Eduardo Guimarães, referência nacional em gestão e controle de licitações, buscou aprimorar conhecimentos técnicos e fortalecer a eficiência e transparência na administração municipal.

O prefeito Marcelo Batista abriu o evento ressaltando que o desenvolvimento da gestão pública depende da qualificação do quadro técnico. “Investir na formação de nossos servidores é garantir serviços de qualidade para a população. Capacitação é crescimento profissional e institucional”, afirmou.

O secretário de Administração, Leandro Machado, reforçou que a atualização constante é essencial diante das mudanças legais, garantindo processos responsáveis e com foco no interesse público. O controlador-geral Alex Azevedo destacou que capacitar equipes fortalece a cultura de governança, ética e integridade.

Durante a palestra, Eduardo Guimarães explicou que a nova lei moderniza as contratações, trazendo planejamento, transparência e controle preventivo. Mestre em Administração Pública pela FGV, Guimarães tem ampla experiência no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, no Ministério Público e em comissões de licitação, além de atuar como autor de livros sobre o tema.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a formação contínua de servidores e com a implementação de boas práticas que promovam eficiência, legalidade e gestão transparente.