Exapicor cria campanha de doação de sangueDivulgação

Publicado 23/09/2023 07:00

A organização da 54ª edição da Exapicor (Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende) criou uma campanha de doação de sangue que vai presentear 100 doadores com um convite de camarote do evento, que acontece entre os dias 28 de setembro e 8 de outubro.

Neste domingo (24), a partir das 9h, serão distribuídas 100 senhas para pessoas, a partir de 16 anos, que estiverem na fila do stand da Exapicor no calçadão do bairro Campos Elíseos. Para participar, é preciso levar um documento de identidade.

Nas senhas, estarão determinados o dia e o horário da doação de sangue no hemonúcleo da cidade. Depois de doar, a pessoa vai preencher um formulário on-line com os dados pessoais e apresentar o comprovante de doação. Depois, o doador terá que baixar um aplicativo para ter acesso ao convite.

Cada doador vai receber apenas um convite, que é intransferível, para uma noite de evento. A escolha dos shows será feita de forma aleatória, de acordo com a disponibilidade.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. O hemonúcleo de Resende funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, na Avenida Marcílio Dias, n° 800, no Jardim Jalisco.