Polícia Militar realiza operação contra o tráfico de drogas em Resende - Divulgação

Polícia Militar realiza operação contra o tráfico de drogas em Resende Divulgação

Publicado 10/10/2023 16:00 | Atualizado 10/10/2023 17:06

A Polícia Militar (PM) realiza nesta terça-feira (10) uma operação contra o tráfico de drogas em Resende. As ações acontecem nos bairros Baixada da Olaria, Mutirão, Jardim Alegria, Jardim Beira Rio, Surubi, Vicentina e Paraíso.

Até o último balanço, três pessoas foram presas: Um foragido da Justiça no bairro Cabral ; um motociclista na Cidade Alegria ; e um homem por atraso no pagamento da pensão alimentícia no bairro Toyota. Também já foram autuados 12 veículos e 27 motocicletas.