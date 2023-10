Moradores, com no mínimo 15 anos, podem se inscrever até 27 de outubro - Carina Rocha

Moradores, com no mínimo 15 anos, podem se inscrever até 27 de outubroCarina Rocha

Publicado 26/10/2023 15:00 | Atualizado 26/10/2023 15:57

A Secretaria Municipal de Educação de Resende abriu as inscrições para o Exame Municipal de Certificação de Competências do Ensino Fundamental (EMCCEF). Podem participar moradores de Resende, com no mínimo 15 anos de idade, e que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos no Ensino Fundamental. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro.

Os interessados devem se inscrever nas secretarias das seguintes unidades: Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria; Escola Municipal Augusto de Carvalho, em Engenheiro Passos; Escola Municipal Dona Mariúcha, no Santo Amaro; Escola Municipal Jardim das Acácias, na Fazenda da Barra II; Escola Municipal Noel de Carvalho, na Nova Liberdade; Escola Municipal Professor Carlinhos, na Fazenda da Barra III; e na Escola Municipal Professor Oswaldo da Rocha Camões, no bairro Alambari.

Para isso, é necessário apresentar os seguintes documentos: original e cópia do CPF; original e cópia do documento de identidade; original e cópia de comprovante de residência; e original e cópia do documento de identidade do responsável (no caso de menores de 18 anos).

As provas serão realizadas no dia 25 de novembro, às 14h, nas unidades de ensino onde o candidato se inscreveu. O exame é composto por uma prova objetiva com Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês), Artes, História, Geografia, Matemática e Ciências, e ainda a Redação.