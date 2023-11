Resende recebe projeto de defesa pessoal para mulheres - Divulgação

Publicado 06/11/2023 07:00 | Atualizado 06/11/2023 08:02

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos realiza na segunda-feira (6) a cerimônia de lançamento do programa Empoderadas - Polo Morada da Montanha, em Resende. O evento será realizado às 15h na Praça PEC, que fica na Rua J, no bairro Morada da Montanha.

O objetivo do programa é promover a autonomia e a autoestima de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. O Empoderadas busca com aulas de defesa pessoal ensinar as mulheres sobre técnicas para quando estiverem em uma situação de risco, saibam observar e como sair dessa violência.

Além das aulas de defesa pessoal com uma professora, as mulheres também contarão com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar nas esferas: assistência social, jurídica, psicológica e autonomia financeira.