Confira a programação do Sine Itinerante em novembroDouglas Pacheco

Publicado 27/11/2023 08:38 | Atualizado 27/11/2023 08:41

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Resende divulgou a programação de visitas do Sine Itinerante para novembro. As primeiras ações aconteceram nos Cras Itapuca e Lavapés.

O programa oferece serviços de cadastramento de currículos, orientações sobre Carteira de Trabalho Digital, agendamento do Seguro-Desemprego e esclarecimento de dúvidas sobre o departamento.

O Sine Resende funciona na Avenida Marechal Castelo Branco, n°104, no bairro Jardim Tropical (3° andar do Edifício da APM). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A população deve levar o currículo atualizado e os originais do RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência.

Cronograma

27/11 - Cras Paraíso

29/11 - Cras Toyota

30/11 - Cras Parque Minas Gerais