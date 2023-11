Chuva provoca quedas de árvores em Resende - Divulgação

Publicado 16/11/2023 07:00 | Atualizado 16/11/2023 08:14

A chuva causou alguns transtornos na quarta-feira (15) em Resende. Houve quedas de árvores, destelhamentos e rompimentos de cabos de energia elétrica. Em 35 minutos choveu 25mm. Não há registros de desabrigados ou desalojados.

Segundo a Defesa Civil, a velocidade do vento atingiu 75,2 km/h, o que acabou ocasionando os problemas. Com as quedas de galhos e árvores sobre a fiação, os moradores ficaram sem luz. Os bairros mais atingidos são Jardim Brasília II, Jardim das Rosas, Jardim do Sol, Cidade Alegria.

A quadra de jogo de malha, localizada na rua Santa Bernadete, no bairro Castelo Branco, foi parcialmente destelhada. A equipe da Defesa Civil realizou avaliação do local e da estrutura do telhado, constatando não haver riscos para população.