Câmara Municipal realiza projeto de culturaDouglas Pacheco

Publicado 06/12/2023 08:00 | Atualizado 06/12/2023 09:43

A Câmara Municipal de Resende realiza nesta quarta-feira (6) mais uma edição do projeto ‘Sou+Cultura’. A ‘1ª Mostra Musicando’ acontece às 18h30 no plenário da Câmara, localizado na Praça Oliveira Botelho, n° 262, no Centro Histórico.

O ‘Musicando’ reunirá professores e alunos de música da cidade que trazem números variados para animar o público presente. As apresentações ficam por conta das escolas Atrium, Espaço Musical Cláudia Ramos, Acorde Z, Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna e Escola de Música Lígia Soares.

O objetivo é apresentar para o público da cidade o trabalho de escolas, professores e alunos que se dedicam ao ensino e ao aprendizado da música em Resende.