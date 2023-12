Corais participam de recital em Resende - Raimundo Brasil

Publicado 13/12/2023 10:00 | Atualizado 13/12/2023 13:24

A Câmara Municipal de Resende recebe nesta quarta-feira (13) o “4º Recital Solidário Minha Voz, Minha Vida”. O encontro será a partir das 19h. O objetivo é arrecadar brinquedos destinados a crianças carentes do município.

O Recital terá participação dos corais Vozes das Agulhas Negras (regido por Oséas Moreira), Sagrado Coração e Sonho Meu do Centro de Convivência do Idoso (ambos regidos por Fabio Monteiro), Coral do Visconde (regido por Márcia Patrocínio), ArtEmoção (regido por Alile Cuoco), e Coral do Zuza (regido por Beto Olliveira). Além disso, haverá ainda a participação da solista Líria Cravo.