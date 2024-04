Condutor do carro fica ferido após colisão com caminhão na Via Dutra, em Resende. - Foto: Polícia Rodoviária Federal

Resende - O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira (2) na Via Dutra, em Resende (RJ) na altura do km 304, na pista sentido São Paulo.

A colisão foi por volta 5h28. De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, a batida foi entre um carro e um caminhão

Ainda segundo a concessionária, a vítima era o condutor do carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele teve um ferimento leve no braço, foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende. O veículo foi apreendido.

Houve 2 km de congestionamento no trecho do acidente durante o atendimento à vítima. No momento o trânsito já foi liberado.