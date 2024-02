Polícia Civil prende suspeitos de matar e atear fogo em mulher em Resende - Divulgação

Publicado 29/02/2024 00:05

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos e um adolescente, de 17, apreendido, suspeitos de matar uma mulher e colocar fogo no corpo dela em Resende. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (28) na Estrada da Limeira, no bairro Morada da Colina.

Em depoimento à Polícia Civil, um dos suspeitos disse que a vítima, de 32 anos, estaria passando informações da facção criminosa dele para outra organização. Ainda segundo ele, a mulher teria recebido uma ligação e informado a localização dele e de um colega para os traficantes da facção rival.

Por conta disso, eles teriam decidido matá-la. Com a desculpa de ir buscar drogas para a mulher, eles foram de carro com a vítima até uma localidade. Depois, a enforcaram com uma corda. Para não deixar o corpo na rua, eles decidiram atear fogo.

De acordo com o depoimento, eles compraram gasolina em um posto de combustíveis e chamaram um outro comparsa. Os três foram até a Estrada da Limeira, onde deixaram a vítima morta e colocaram fogo no corpo dela.

No início da manhã, um homem que passava pela localidade acionou a Polícia Militar e os Bombeiros. Uma perícia foi realizada na área. Câmeras de segurança também auxiliaram na investigação da Polícia Civil, que identificou os suspeitos e os prendeu no fim da tarde.